RHMZ potvrdio: Srbiju očekuje najduži toplotni talas ove godine sa temperaturom do 42 stepena

Naslovi.ai pre 8 minuta

Najintenzivniji talas vrelog vazduha iz Afrike trajaće najmanje do 10. avgusta, uz tropske noći i visoke temperature širom zemlje.

U zemlji danas pretežno sunčano i toplo uz povremenu oblačnost i temperature do 33 stepena, dok se retka kiša očekuje samo u planinskim predelima. Danas Insajder NIN Nova Nedeljnik

Od srede počinje najduži toplotni talas ove godine koji donosi afrički vazduh, a temperature će u pojedinim mestima dostizati i 42 stepena do 10. avgusta. Blic Euronews Telegraf Mondo Glas Zapadne Srbije Radio 021 Telegraf Newsmax Balkans