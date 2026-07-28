Snažan zemljotres pogodio južni Japan: Desetine nestalih u urušenom tržnom centru

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Zemljotres jačine 7,1 stepen pogodio ostrvo Kjušu, više od 150.000 ljudi evakuisano, traga se za preživelima

Snažan zemljotres magnitude 7,1 pogodio je južno japansko ostrvo Kjušu, sa epicentrom u prefekturi Kumamoto na dubini od 10 kilometara. Premijerka Sanae Takači izjavila je da vlasti procenjuju štetu u regionu koji je pre deset godina već bio razoren u sličnom zemljotresu, dok su širom pogođenog područja zabeleženi nestanci struje, oštećenja puteva i požari. N1 Info Newsmax Balkans Večernje novosti Nova Biznis.rs

U gradu Kumamoto došlo je do eksplozije i urušenja drugog sprata tržnog centra Aeon, a policija navodi da se između 20 i 30 osoba vodi kao nestalo. Broj povređenih naglo raste i premašuje 90, preko 150.000 građana je evakuisano, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima u ruševinama. N1 Info Nova Telegraf Euronews N1 Info Večernje novosti Insajder RTS B92