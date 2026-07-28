Snažan zemljotres pogodio južni Japan: Desetine nestalih u urušenom tržnom centru

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Snažan zemljotres pogodio južni Japan: Desetine nestalih u urušenom tržnom centru

Zemljotres jačine 7,1 stepen pogodio ostrvo Kjušu, više od 150.000 ljudi evakuisano, traga se za preživelima

Snažan zemljotres magnitude 7,1 pogodio je južno japansko ostrvo Kjušu, sa epicentrom u prefekturi Kumamoto na dubini od 10 kilometara. Premijerka Sanae Takači izjavila je da vlasti procenjuju štetu u regionu koji je pre deset godina već bio razoren u sličnom zemljotresu, dok su širom pogođenog područja zabeleženi nestanci struje, oštećenja puteva i požari. N1 Info Newsmax Balkans Večernje novosti Nova Biznis.rs

U gradu Kumamoto došlo je do eksplozije i urušenja drugog sprata tržnog centra Aeon, a policija navodi da se između 20 i 30 osoba vodi kao nestalo. Broj povređenih naglo raste i premašuje 90, preko 150.000 građana je evakuisano, a spasilačke ekipe tragaju za preživelima u ruševinama. N1 Info Nova Telegraf Euronews N1 Info Večernje novosti Insajder RTS B92

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