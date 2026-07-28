U Srbiji danas sunčano i toplo, od srede stiže intenzivan toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni

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Meteorolozi najavljuju postepeni porast temperature koji će trajati do sredine avgusta, uz maksimalne vrednosti i preko 35 stepeni.

U zemlji danas pretežno sunčano i toplo uz povremenu oblačnost i temperature do 33 stepena, dok se retka kiša očekuje samo u planinskim predelima. Danas Insajder NIN Nova Nedeljnik

Od srede se očekuje kulminacija vrelog talasa sa afričkog kontinenta, a temperature će dostići i 40 stepeni početkom avgusta. Blic Euronews Telegraf Mondo Glas Zapadne Srbije