Zadržavanja za teretna vozila na graničnim prelazima

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Na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja za putnička vozila, dok teretnjaci na izlazu iz zemlje čekaju i do pet sati.

Na graničnim prelazima u Srbiji za putnička vozila nema dužih zadržavanja, dok se teretna vozila suočavaju sa višesatnim čekanjima na izlaz iz zemlje. Najduže se čeka na prelazu Šid, oko pet sati, dok na Batrovcima zadržavanje iznosi dva sata, a na Preševu sat i po. Danas Euronews NIN Nova Blic Mondo RINA Telegraf