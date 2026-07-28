Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Nedeljnik pre 42 minuta
Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je večeras za televiziju Pink da će glasanje o nepoverenju Vladi Srbije biti održano sutra i da će time biti završena rasprava, makar sednica trajala do 11 uveče i sve „dok neko ne padne u nesvest“.

Dodala je da je za nju to najteža sednica od kada je postala predsednica parlamenta i da joj je lakše bilo „kada su bacali dimne bombe i biber sprejeve“. Optužila je opoziciju da vara narod pričama kako se u Srbiji uzasno živi, a da u sledećoj rečenici kažu da su svi građani na odmorima. Žizel Peliko Himna životu 1.600,00 1.499 RSD NARUČI OVDE
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