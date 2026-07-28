Helikopter i 40 vatrogasaca iz Beograda upućeno u Španiju zbog požara

Nedeljnik pre 3 sata
Helikopter i 40 vatrogasaca iz Beograda upućeno u Španiju zbog požara

Helikopter i vatrogasno-spasilački tim Sektora Ministarstva unutrašanjih poslova (MUP) Srbije za vanredne situacije su danas iz Beograda upućeni u Španiju, radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara u toj državi.

MUP je saopštio da će helikopter „Super Puma H-215“ sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prestonice. španija i francuska zatražile međunarodnu pomoć Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da se Španija, zajedno sa Francuskom, suočava sa jednom od najtežih
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