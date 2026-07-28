Kreni – Promeni: Apoteke Beograd sačuvane zahvaljujući istrajnosti zaposlenih i podršci građana

Nedeljnik pre 4 sati
Kreni – Promeni: Apoteke Beograd sačuvane zahvaljujući istrajnosti zaposlenih i podršci građana

Lider pokreta „Kreni-Promeni“ Savo Manojlović ocenio je da dogovor o rešavanju višemesečne krize u Apotekama Beograd predstavlja važan korak ka očuvanju ove javne zdravstvene ustanove, a da najveće zasluge pripadaju zaposlenima i građanima koji su ih podržavali.

Predsednica sindikata „Opstanak“ u ustanovi „Apoteka Beograd“ Jelena Šikuljak izjavila je ranije danas da je Vučić obećao da će za oko mesec dana biti isplaćeno svim zaposlenima 16 zaostalih zarada, a da će im zdravstvene knjižice biti overene već danas. „Beograd i Srbija, u kojima se odustaje od finansiranja batinaša i pljačke javnog novca preko rasvete, a u kojima se brine o ljudima koji rade u Apotekama Beograd, jesu vizija društva koje stvaramo“, kazao je
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