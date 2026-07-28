Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

Nedeljnik pre 2 sata
Republički štab za vanredne situacije: Istorijski nizak vodostaj Dunava, ublažiti posledice

Republički štab za vanredne situacije je danas razmatrao kritičnu hidrološku situaciju izazvanu „istorijski niskim vodostajem Dunava“, kao i njene posledice po funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav i moguće mere za njihovo ublažavanje.

Konstatovano je da aktuelna hidrološka situacija zahteva kontinuirano praćenje i koordinisano postupanje nadležnih institucija, saopšteno je posle sednice tog štaba. Štab je preporučio da nadležni organi – Vode Vojvodine, Srbijavode i drugi nastave sa preduzimanjem mera radi obezbeđivanja funkcionisanja Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, ublažavanja posledica niskog vodostaja Dunava i stabilnog vodosnabdevanja korisnika sistema. „Istovremeno, nadležne institucije
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