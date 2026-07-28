Završeno današnje zasedanje Skupštine o nepoverenju Vladi, nastavak sutra u 10

Nedeljnik pre 24 sata
Završeno današnje zasedanje Skupštine o nepoverenju Vladi, nastavak sutra u 10

Završen je drugi dan vanredne sednice Skupštine Srbije, na kojoj poslanici raspravaljaju o nepoverenju vladi.

Nastavak je sutra u 10 sati. Ovaj predlog podnelo je 62 poslanika opozicije još u februaru, o čijim razlozima možete više pročitati ovde. Sednica je zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika Srpske napredne stranke. Jučerašnje skupštinsko zasedanje obeležio je govor Miroslava Aleksića, poslanika Narodnog pokreta Srbije (NPS), koji je trajao 3 sata i 54 minuta. Kako je izgledao prvi dan sednice, možete pročitati ovde. Na kraju današnje rasprave premijer Đuro Macut
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