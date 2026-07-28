(Foto) Nemački državljanin (55) uhapšen na Kelebiji: U kombiju pronađeno 1,2 kilograma marihuane i više od 21.000 evra

Newsmax Balkans pre 45 minuta  |  Newsmax Balkans
(Foto) Nemački državljanin (55) uhapšen na Kelebiji: U kombiju pronađeno 1,2 kilograma marihuane i više od 21.000 evra

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su na graničnom prelazu Kelebija nemačkog državljanina I. O. (55) nakon što su u njegovim stvarima i kombi vozilu pronašli oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu i 21.145 evra.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Stanice granične policije Subotica, u saradnji sa Policijskom upravom u Subotici, uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (1971) zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Foto: MUP Republike Srbije Foto: MUP Republike Srbije Foto: MUP Republike Srbije Kako je saopštio MUP, policija je na Graničnom prelazu Kelebija, na ulazu u Srbiju,
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