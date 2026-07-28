Dva ključna sastanka u Beloj kući: Tramp danas razgovara sa Zelenskim i Netanjahuom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se danas u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a teme sastanaka biće rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana, preneo je CNN pozivajući se na izvor iz Bele kuće.

Tokom Trampovog sastanka sa Zelenskim, lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, rekao je zvaničnik, ocenjujući da je "vreme da se okonča rat". Tramp i Netanjahu razgovaraće o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. I Netanjahu i Zelenski prisustvovaće sahrani pokojnog senatora Lindzija Grejama u Vašingtonu.