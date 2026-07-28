SAD pauzirala vojne napade na Iran, Tramp poručio: Dajem pregovorima šansu, vojna opcija i dalje na stolu

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
SAD pauzirala vojne napade na Iran, Tramp poručio: Dajem pregovorima šansu, vojna opcija i dalje na stolu

Dok se na diplomatskom planu pojavljuju naznake mogućeg nastavka razgovora, SAD i Iran nastavljaju da razmenjuju oštre poruke, uz zadržavanje vojnih opcija i međusobna upozorenja.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom "dobri" i da postoji šansa za dogovor, ali je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da nastave vojne operacije ukoliko pregovori ne urode plodom. Naveo je i da je privremeno obustavio napade kako bi diplomatiji pružio još jednu priliku, dok je istovremeno potvrdio blisku koordinaciju sa Izraelom. Ipak, iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da trenutno nema pregovora sa SAD, ističući da se
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