Važno upozorenje za sve koji se kupaju u Dunavu: Nadležni otkrili kakav je kvalitet vode i šta treba uraditi

NIN pre 32 minuta  |  Tanjug
Važno upozorenje za sve koji se kupaju u Dunavu: Nadležni otkrili kakav je kvalitet vode i šta treba uraditi

Dunav na Štrandu je na početku sezone bio u drugoj ili trećoj klasi kvaliteta, ali je promena vodostaja uticala na pogoršanje kvaliteta vode tako da je sada preporuka da se nakon kupanja u ovoj reci građani istuširaju, saopšteno je iz JKP „Gradskog zelenila“ Novi Sad.

Prema poslednjim analizama, voda je na većini mesta na kupalištu svrstana u četvrtu klasu (slab ekološki status), pre svega zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, koja ovih dana dostiže i 25 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima dolazi do ubrzanog razmnožavanja algi i povećanja količine organskih materija, navedeno je u saopštenju. Kako je navedeno, mikrobiološki parametri su i dalje u okviru dozvoljenih vrednosti, ali su uočene
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