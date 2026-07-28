Vučić danas obećao isplatu zaostalih 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Nova ekonomija pre 3 sata
Vučić danas obećao isplatu zaostalih 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Predsednica sindikata „Opstanak“ u apotekarskoj ustanovi „Apoteka Beograd“ Jelena Šikuljak izjavila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao da će za mesec-mesec ipo biti isplaćeno svim zaposlenima 16 zaostalih zarada.

Ona je, posle sastanka sa Vučićem, rekla da je ukupan dug za plate oko 900 miliona dinara. „Vučić je rekao da je isplata zaostalih zarada njihova obaveza, ali nije pominjao iz kog će fonda biti taj novac“, rekla je Šikuljak za Betu, posle sastanka. Dodala je da je Vučić obećao i da će biti overene i zdravstvene knjižice već danas. Šakuljak je rekla da su na pitanje Vučića šta predlažu kao trajno rešenje za rad te apotekarske ustanove predstavnici „Apoteka Beograd“
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