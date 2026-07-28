Niški studenti u blokadi formiraju pravni tim za zaštitu volje građana na predstojećim izborima: Ko se i gde može prijaviti?

Nova pre 13 minuta
Niški studenti u blokadi formiraju pravni tim za zaštitu volje građana na predstojećim izborima: Ko se i gde može prijaviti?…

Studenti u blokadi iz Niša pozvali su sve advokate i diplomirane pravnike sa juga Srbije, kao i studente niškog Pravnog fakulteta da budu deo pravnog tima koji će štititi zakonitost predstojećih parlamentarnih izbora i izbornu volju građana.

"Vaša podrška je od izuzetnog značaja kako bismo zajedničkim snagama obezbedili zakonitost izbornog procesa, zaštitili izbornu volju građana i doprineli odbrani izborne pobede“, navodi se u pozivu nikih studenata u blokadi. U pozivu se dodaje da će to biti pravni tim studenata u blokadi, a da će „znanje, iskustvo i angažovanje“ pozvanih stručnjaka pomoći regularnosti izbornog postupka, prenosi Danas. Precizira se da je poziv upućen svim advokatima i diplomiranim
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