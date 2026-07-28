Požar u metrou u Barseloni, povređeno 137 osoba VIDEO

Najmanje 137 ljudi je povređeno u požaru koji je izbio u metrou u Barseloni, zbog čega su dve stanice evakuisane.

Prema podacima Službe za hitnu medicinsku pomoć (SEM), 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom zbog udisanja dima i zbog anksioznosti, preneo je list Mundo. Ukupno 39 povređenih prevezeno je u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći. Incident se dogodio neposredno pre 18 časova, kada je železnički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima.