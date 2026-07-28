Šapić se izvinio za Apoteke Beograd, zaposleni poručuju: Samo da ostanemo u državnom vlasništvu

Nova pre 1 sat
Šapić se izvinio za Apoteke Beograd, zaposleni poručuju: Samo da ostanemo u državnom vlasništvu

Svi zahtevi Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobiće sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su danas predstavnice tog sindikata, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Jelena Šikuljak iz sindikata kaže za N1 da se osećaju "iscrpljeno". "A sa druge strane malo smireno, nekako imamo neku tačku na dnu tog tunela, da će ova agonija konačno da se završi na našu radost", kaže Šikuljak. Na sastanku je bila i Jasmina Drašković iz ovog sindikata, a kaže da su tu još bili ministri zdravlja, finansija, privrede, gradonačelnik Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada, direktorka RFZO, savetnica predsednika za zdravstvo i v.d. direktor
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