Srbija poslala helikopter i 40 vatrogasaca iz Beograda u Španiju zbog požara

Nova pre 4 sati
Srbija poslala helikopter i 40 vatrogasaca iz Beograda u Španiju zbog požara

Helikopter i vatrogasno-spasilački tim Sektora Ministarstva unutrašanjih poslova (MUP) Srbije za vanredne situacije su danas iz Beograda upućeni u Španiju, radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara u toj državi.

MUP je saopštio da će helikopter "Super Puma H-215" sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prestonice. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da se Španija, zajedno sa Francuskom, suočava sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u poslednjim decenijama,
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