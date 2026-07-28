Stanković otkrio ko će sigurno igrati, a ko ne počinje protiv Larna - pričao o novom pojačanju, nema opuštanja posle ubedljive pobede

Nova pre 22 minuta
Stanković otkrio ko će sigurno igrati, a ko ne počinje protiv Larna - pričao o novom pojačanju, nema opuštanja posle ubedljive…

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, obratio se medijima pred revanš meč sa Larnom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Zvezda je u Severnoj Irskoj slavila sa 0:4 i veliki je favorit na Marakani, gde bi trebalo samo da "podeblja" prolaz dalje. "Igramo kod kuće, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ništa ne menja činjenica da li je doneseno 0:4 iz Belfasta, ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Ne bih sad govorio još nešto pošto sam video da je malo drugačije prokomentarisano kada sam rekao i
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