Studenti u blokadi uputili hitan zahtev Vladi Srbije: Vratite budžetska mesta Filozofskom fakultetu u Nišu

Studenti u blokadi niškog Univerziteta zatražili su od Vlade Srbije da bez odlaganja postupi po privremenoj meri koju je usvojio Upravni sud 8. juna ove godine i Filozofskom fakultetu vrati budžetska mesta na osnovnim, master i doktorskim studijama na departmanima za istoriju, srpski jezik i ruski jezik.

"Ignorisanje pravno obavezujućih sudskih odluka predstavlja ozbiljno kršenje principa pravne države i dodatno urušava već ugrožen položaj studenata koji su svojim radom i rezultatima ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta", rečeno je u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama. U saopštenju piše da su oduzimanjem mogućnosti za besplatno usavršavanje na master i doktorskim nivoima, studenti primorani da sami snose visoke troškove obrazovanja ili da odustanu