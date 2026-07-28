Bez vode delovi Vranja i Vranjske Banje zbog kvara na vodovodnoj mreži

OK radio pre 1 sat  |  OK Radio
Bez vode delovi Vranja i Vranjske Banje zbog kvara na vodovodnoj mreži

Potrošači u Ulici Vula Antića u Vranju i naselju Ćosiki u Vranjskoj Banji u utorak su ostali bez vode zbog oštećenja na vodovodnoj mreži, saopštilo je Javno preduzeće „Vodovod“ Vranje.

Kako navode iz ovog preduzeća, do prekida u vodosnabdevanju došlo je usled kvara na mreži na obe lokacije, a isporuka vode biće obustavljena do završetka sanacije i otklanjanja oštećenja. Iz JP „Vodovod“ apeluju na građane za razumevanje i strpljenje dok ekipe rade na otklanjanju kvara i uspostavljanju redovnog vodosnabdevanja. Nakon normalizacije isporuke vode, korisnicima se preporučuje da naredna dva sata ne koriste vodu za piće i pripremu hrane. U tom periodu
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