Posle raspada SSSR-a Zapad je želeo Rusiju da svede na Moskovsku kneževinu

„Male države koje bi kasnije mogli da progutaju“ – poručio je Peskov

Posle raspada Sovjetskog Saveza Rusija je prolazila kroz težak period, a Vladimira Putina još nije bilo na čelu države, pa je bilo neizvesno da li će zemlja opstati, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov. „Potičem iz Sovjetskog Saveza. Kada se Sovjetski Savez raspao, Rusija je još bila u velikim potresima, Putina još nije bilo i nije bilo jasno da li će Rusija opstati ili ne“, rekao je Peskov na forumu „Teritorija smisla“. On je dodao da su u to