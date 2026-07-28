Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Francuske vlasti naredile su danas evakuaciju turističkih mesta na atlantskoj obali, odakle je ugroženo područje moralo da napusti gotovo 4.000 ljudi, dok povratak visokih temperatura preti da oteža napore vatrogasaca koji pokušavaju da spreče ponovno širenje velikog požara zapadno od Bordoa.

U Francuskoj su vatrogasci tokom mirne noći uspeli da stabilizuju situaciju, obuzdavši nova žarišta u blizini obalskih dina, dok površina zahvaćena vatrom ostaje nepromenjena i iznosi oko 420 kvadratnih kilometara. Vlasti su saopštile da je požar u departmanu Žironda stabilizovan, ali ne i u potpunosti stavljen pod kontrolu, upozoravajući da bi sa porastom temperatura i padom vlažnosti vazduha mogao ponovo da se proširi. Naredba o preventivnoj evakuaciji odnosi se