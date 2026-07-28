Srbija u vrhu Evrope po smrtnosti od malignog tumora kože

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović kazao je u utorak da u Srbiji od melanoma godišnje oboli 700, a premine oko 300 ljudi i da je u samom vrhu Evrope kada je reč o smrtnosti od zloćudnog tumora kože, za šta je najodgovorniji zdravstveni sistem.

Melanom se najčešće ispoljava na koži, a započinje u ćelijama koje daju pigmentaciju koži i od kojih nastaju mladeži. On je rekao da je svest o prevenciji te bolesti na niskom nivou i da se ona sve češće javlja kod mladih osoba. „Melanom je nekad bio bolest starijih ljudi, sad to više, nažalost, nije tako. Dolaze ljudi različitog uzrasta, ali ono što je zajedničko je da se većina tih promena na koži otkriva u kasnom periodu za melanom kad je već otišlo kroz limfu i