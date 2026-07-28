Studenti u blokadi: Vlada Srbije da hitno vrati budžetska mesta niškom Filozofskom fakultetu

Pravo u centar pre 42 minuta  |  Maria Popović
Studenti u blokadi: Vlada Srbije da hitno vrati budžetska mesta niškom Filozofskom fakultetu
Studenti u blokadi niškog Univerziteta zatražili su od Vlade Srbije da bez odlaganja postupi po privremenoj meri koju je usvojio Upravni sud 8. juna ove godine i Filozofskom fakultetu vrati budžetska mesta na osnovnim, master i doktorskim studijama na departmanima za istoriju, srpski jezik i ruski jezik. „Ignorisanje pravno obavezujućih sudskih odluka predstavlja ozbiljno kršenje principa pravne države i dodatno urušava već ugrožen položaj studenata koji su svojim
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Studenti u blokadi: Vlada Srbije da hitno vrati budžetska mesta niškom Filozofskom fakultetu

Studenti u blokadi: Vlada Srbije da hitno vrati budžetska mesta niškom Filozofskom fakultetu

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Studenti u blokadi: Vlada Srbije da hitno vrati budžetska mesta niškom Filozofskom fakultetu

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