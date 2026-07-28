Đorđević i Ponoš: Vučića ne treba potcenjivati

Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević i predsednik stranke Srbija Centar Zdravko Ponoš saglasni su u svojoj oceni da Aleksandra Vučića ne treba potcenjivati. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

"Bez obzira na pobedničko raspoloženje i istraživanja koja izgledaju kao da je Aleksandar Vučić već pao - bio bih mnogo obazriviji. Možda su ludi, možda je nama smešno, možda je vredno zgražavanja ovo što rade pod šatorima ili kako ja to zovem 'Borat kampanja', ali Vučića ne treba potcenjivati", rekao je Ponoš za N1. Upitan da li to znači da ne veruje brojkama istraživanja javnog mnjenja, sagovornik N1 navodi - "voleo bih da su te brojke takve, tu ću stati".