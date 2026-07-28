Uefa protiv privatnih ulaganja u Fifa takmičenja: "Svetsko prvenstvo nije na prodaju"

Radio 021 pre 6 sati  |  Beta
Uefa protiv privatnih ulaganja u Fifa takmičenja: "Svetsko prvenstvo nije na prodaju"

Evropska fudbalska unija (Uefa) oštro je reagovala na predlog Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da u svoja takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo, uključi privatne investitore, preneli su britanski mediji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Fifa je saopštila da planira da poveća sredstva za razvoj fudbala na više od 10 milijardi dolara, uz obrazloženje da je cilj ulaganje u dalji rast i razvoj igre. Predlog, međutim, mora da dobije odobrenje nacionalnih fudbalskih saveza, članova Fifa. Kako prenosi BBC, plan podrazumeva mogućnost privatnih ulaganja u najvrednija takmičenja pod okriljem Fifa, a list 'The Times' naveo je da bi takav model mogao predsedniku Fifa Đaniju Infantinu da donese višemilionsku
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Žestok odgovor UEFA na najave da FIFA hoće da proda Mundijal: "Nemaju pravo"

Žestok odgovor UEFA na najave da FIFA hoće da proda Mundijal: "Nemaju pravo"

Nova pre 3 sata
Skandalima nema kraja: Sprema se bojkot Svetskog prvenstva, rat UEFA i FIFA preti da podeli fudbal

Skandalima nema kraja: Sprema se bojkot Svetskog prvenstva, rat UEFA i FIFA preti da podeli fudbal

Nova pre 3 sata
Infantino planira privatizaciju Mundijala, UEFA se oštro protivi

Infantino planira privatizaciju Mundijala, UEFA se oštro protivi

BBC News pre 6 sati
UEFA udarila na FIFA: „Fudbal nije njihov da ga prodaju!“

UEFA udarila na FIFA: „Fudbal nije njihov da ga prodaju!“

Hot sport pre 5 sati
FIFA otvara Mundijal privatnom kapitalu, UEFA poručuje da fudbal nije na prodaju

FIFA otvara Mundijal privatnom kapitalu, UEFA poručuje da fudbal nije na prodaju

Bloomberg Adria pre 5 sati
UEFA oštro kritikovala Infantina zbog plana da SP finansiraju privatni investitori

UEFA oštro kritikovala Infantina zbog plana da SP finansiraju privatni investitori

Euronews pre 6 sati
Infantino planira privatizaciju Mundijala, UEFA se oštro protivi

Infantino planira privatizaciju Mundijala, UEFA se oštro protivi

Južne vesti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFAGoogleGuglTimesBBCDolar

Sport, najnovije vesti »

"On me je napravio boljim igračem" Novi as Lajpciga otkrio kako mu je Kompani promenio karijeru!

"On me je napravio boljim igračem" Novi as Lajpciga otkrio kako mu je Kompani promenio karijeru!

Kurir pre 45 minuta
Olimpija ima novog trenera: Makedonac preuzeo šampiona Slovenije

Olimpija ima novog trenera: Makedonac preuzeo šampiona Slovenije

Kurir pre 2 sata
Medarević novo pojačanje Crvene zvezde

Medarević novo pojačanje Crvene zvezde

Danas pre 3 sata
Dinamo u Zagrebu sa igračem više napravio veliki preokret i prošao dalje

Dinamo u Zagrebu sa igračem više napravio veliki preokret i prošao dalje

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Kukurelja ispunio obećanje: Istetovirao lik selektora De la Fuentea

(VIDEO) Kukurelja ispunio obećanje: Istetovirao lik selektora De la Fuentea

Danas pre 3 sata