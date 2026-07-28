Uefa protiv privatnih ulaganja u Fifa takmičenja: "Svetsko prvenstvo nije na prodaju"

Evropska fudbalska unija (Uefa) oštro je reagovala na predlog Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da u svoja takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo, uključi privatne investitore, preneli su britanski mediji. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Fifa je saopštila da planira da poveća sredstva za razvoj fudbala na više od 10 milijardi dolara, uz obrazloženje da je cilj ulaganje u dalji rast i razvoj igre. Predlog, međutim, mora da dobije odobrenje nacionalnih fudbalskih saveza, članova Fifa. Kako prenosi BBC, plan podrazumeva mogućnost privatnih ulaganja u najvrednija takmičenja pod okriljem Fifa, a list 'The Times' naveo je da bi takav model mogao predsedniku Fifa Đaniju Infantinu da donese višemilionsku