Vučić obećao 6.000 dinara svim punoletnima u septembru, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Da je Akcionarski fond likvidiran 31. decembra prošle godine i sva imovina unovčena, njegova neto vrednost iznosila bi tačno 35,96 milijardi dinara, odnosno 306,05 miliona evra. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako se punio taj fond i zašto će za isplatu naknada od 6.000 dinara svim punoletnim građanima nedostajati oko 85 miliona evra, tema je kojom se bavi Nedeljnik. U Akcionarskom fondu nalaze se paketi akcija nekadašnjih društvenih preduzeća koji su pripali državi posle aukcijskih ili tenderskih prodaja, kao i u okviru stečajnog postupka, što je bio slučaj sa akcijama prevoznika "Lasta". Prema dosadašnjem iskustvu, prodaja državnih paketa akcija uglavnom se obavljala