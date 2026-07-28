Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore, odbori predlažu kandidate

“Mi smo spremni i za parlamentarne i za predsedničke izbore, iako i dalje smatramo da svi oni treba da budu redovni.

To je moje političko uverenje već godinama. Mi očekujemo dobre rezultate na tim izborima, mi našu politiku nismo menjali. Ona se zasniva na dva temelja – patriotski i socijalistički”, rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije (RTS). Kazao je da je SPS zadovoljan onim što su postigli sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i ocenio da je u interesu Srbije da ta koalicija i saradnja budu nastavljene i u narednom periodu, ali dodao da će sve to zavisiti od podrške