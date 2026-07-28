N1: Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Prenose se imovina, obaveze i zaposleni

Kako je objavljeno u Nacrtu ugovora o pripajanju, pripajanje dva preduzeća u državnom vlasništvu sprovodi se, između ostalog, u cilju regulisanja međusobnih dužničko-poverilačkih odnosa dva preduzeća, očuvanja imovine i kontinuiteta poslovanja društva koje obavlja delatnost od javnog interesa, kao i nesmetanog, stabilnog i kontinuiranog snabdevanja tržišta prirodnim gasom. Srbijagas je od preduzeća Novi Sad-gas na dan 31. decembar 2018. godine potraživalo ukupno