N1: Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Prenose se imovina, obaveze i zaposleni

Radio sto plus pre 1 sat
N1: Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Prenose se imovina, obaveze i zaposleni
Kako je objavljeno u Nacrtu ugovora o pripajanju, pripajanje dva preduzeća u državnom vlasništvu sprovodi se, između ostalog, u cilju regulisanja međusobnih dužničko-poverilačkih odnosa dva preduzeća, očuvanja imovine i kontinuiteta poslovanja društva koje obavlja delatnost od javnog interesa, kao i nesmetanog, stabilnog i kontinuiranog snabdevanja tržišta prirodnim gasom. Srbijagas je od preduzeća Novi Sad-gas na dan 31. decembar 2018. godine potraživalo ukupno
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Srbijagasu se pripaja Novi Sad-Gas sa imovinom, obavezama i zaposlenima

Srbijagasu se pripaja Novi Sad-Gas sa imovinom, obavezama i zaposlenima

NIN pre 1 sat
Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu sa imovinom, obavezama i zaposlenima. Na spisku su i nepokretnosti, ali i akcije.

Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu sa imovinom, obavezama i zaposlenima. Na spisku su i nepokretnosti, ali i akcije.

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