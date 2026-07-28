Aleksić premijeru i ministrima: Vaša jedina obaveza je da služite građanima; Macut: Ne treba da se spuštamo na nivo ličnih obračuna

RTS pre 51 minuta
Aleksić premijeru i ministrima: Vaša jedina obaveza je da služite građanima; Macut: Ne treba da se spuštamo na nivo ličnih…

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Premijer Đuro Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima Vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga.

Pauza u radu Skupštine Srbije do 15 časova Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić proglasila je oko 14 časova jednočasovnu pauzu, nakon koje će poslanici nastaviti raspravu o nepoverenju Vladi. Macut: Treba da se osvrnemo na suštinske doprinose Vlade ili propuste Premijer Đuro Macut izjavio je tokom skupštinske rasprave da se ne bi trebalo osvrtati na to ko je šta rekao i spuštati na nivo ličnih obračuna koji vode u disperziju energije, već da treba raditi na
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