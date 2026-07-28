Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

RTS pre 33 minuta
Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je povodom inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi u Skupštini Srbije očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije.

Skupština Srbija nastavlja raspravu o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije. "Iskreno rečeno, očekivao sam mnogo ozbiljniji pristup u smislu iznošenja nekih argumenata kada je reč o
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Euronews pre 3 minuta
Danas nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije: Rasprava o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi

Danas nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije: Rasprava o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi

Nova pre 18 minuta
Nastavak vanredne sednice Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije u 10 časova

Nastavak vanredne sednice Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije u 10 časova

Insajder pre 1 sat
Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

RTV pre 23 minuta
Danas nastavak vanredne sednice Skupštine: Na dnevnom redu glasanje o nepoverenju Vladi

Danas nastavak vanredne sednice Skupštine: Na dnevnom redu glasanje o nepoverenju Vladi

NIN pre 48 minuta
Nastavak sednice o nepoverenju Vladi: Zvučni top i razmena optužbi obeležili prvi dan rasprave

Nastavak sednice o nepoverenju Vladi: Zvučni top i razmena optužbi obeležili prvi dan rasprave

Nedeljnik pre 1 sat
Danas nastavak vanredne sednice Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Danas nastavak vanredne sednice Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićRTSVlada SrbijeSkupština SrbijeMinistar unutrašnjih poslova

Politika, najnovije vesti »

Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore, odbori predlažu kandidate

Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore, odbori predlažu kandidate

Danas pre 18 minuta
Evropa u plamenu: Stotine hiljada evakuisanih u Španiji i Francuskoj, Makron upozorava na "vatrene oblake"

Evropa u plamenu: Stotine hiljada evakuisanih u Španiji i Francuskoj, Makron upozorava na "vatrene oblake"

Euronews pre 18 minuta
Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Euronews pre 3 minuta
Niški studenti u blokadi formiraju pravni tim za zaštitu volje građana na predstojećim izborima: Ko se i gde može prijaviti?…

Niški studenti u blokadi formiraju pravni tim za zaštitu volje građana na predstojećim izborima: Ko se i gde može prijaviti?

Nova pre 13 minuta
Danas nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije: Rasprava o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi

Danas nastavak vanrednog zasedanja Skupštine Srbije: Rasprava o predlogu opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi

Nova pre 18 minuta