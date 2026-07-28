Dačić o raspravi u Skupštini o nepoverenju Vladi: Očekivao sam ozbiljniju argumentaciju opozicije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je povodom inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi u Skupštini Srbije očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije.

Skupština Srbija nastavlja raspravu o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, koji su u februaru podnela 62 poslanika opozicije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije. "Iskreno rečeno, očekivao sam mnogo ozbiljniji pristup u smislu iznošenja nekih argumenata kada je reč o