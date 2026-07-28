Kijev napao Moskvu, pogođen autobus u Šebekinu; Rusija gađa luke i brodove; Zelenski danas kod Trampa

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Više od 390 bespilotnih napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će danas imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Osam osoba povređeno u udaru na fabriku u Belgorodskoj oblasti U napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka, Šebekinski okrug u Belgorodska oblast ranjeno je osam civila, saopštila je regionalna operativna grupa. Detonacije je izazvala požar u radionici preduzeća. (Izvestija) Opširnije Kraće Pogođen autobus u Belgorodskoj oblasti, 19 ljudi ranjeno U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus, izvestio je