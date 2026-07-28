Kijev napao Moskvu, pogođen autobus u Šebekinu; Rusija gađa luke i brodove; Zelenski danas kod Trampa

RTS pre 48 minuta
Kijev napao Moskvu, pogođen autobus u Šebekinu; Rusija gađa luke i brodove; Zelenski danas kod Trampa

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Više od 390 bespilotnih napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će danas imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Osam osoba povređeno u udaru na fabriku u Belgorodskoj oblasti U napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka, Šebekinski okrug u Belgorodska oblast ranjeno je osam civila, saopštila je regionalna operativna grupa. Detonacije je izazvala požar u radionici preduzeća. (Izvestija) Opširnije Kraće Pogođen autobus u Belgorodskoj oblasti, 19 ljudi ranjeno U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, 19 ljudi je povređeno u napadu drona na autobus, izvestio je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Napad na Rusiju: Ukrajinski dron pogodio autobus u Šebekinu, povređeno 19 ljudi

Napad na Rusiju: Ukrajinski dron pogodio autobus u Šebekinu, povređeno 19 ljudi

Kurir pre 33 minuta
Bela kuća otkriva: Tramp ima jasan plan za rešavanje krize u Ukrajini

Bela kuća otkriva: Tramp ima jasan plan za rešavanje krize u Ukrajini

Večernje novosti pre 53 minuta
Tramp danas u Vašingtonu na sastancima sa Zelenskim i Netanjahuom Novo

Tramp danas u Vašingtonu na sastancima sa Zelenskim i Netanjahuom Novo

REUC pre 2 sata
Ukrajina poslala skoro 400 dronova na Moskvu uoči sastanka Zelenskog i Trampa: Pogođena fabrika, diže se crni Rim

Ukrajina poslala skoro 400 dronova na Moskvu uoči sastanka Zelenskog i Trampa: Pogođena fabrika, diže se crni Rim

Blic pre 1 sat
Sukobi u Iranu i Ukrajini u kritičnoj fazi: Tramp u Vašingtonu sa Zelenskim i Netanjahuom

Sukobi u Iranu i Ukrajini u kritičnoj fazi: Tramp u Vašingtonu sa Zelenskim i Netanjahuom

Danas pre 2 sata
Netanjahu huška Trampa

Netanjahu huška Trampa

B92 pre 2 sata
Ukrajinski dron pogodio autobus u Rusiji: 19 ljudi ranjeno, šestoro u teškom stanju (video)

Ukrajinski dron pogodio autobus u Rusiji: 19 ljudi ranjeno, šestoro u teškom stanju (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaDanskaKijevDronDonald TramppožarVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Insajder pre 7 minuta
Šumski požar kod Antalije, u Francuskoj nova žarišta; "superpuma" iz Srbije stiže u Španiju

Šumski požar kod Antalije, u Francuskoj nova žarišta; "superpuma" iz Srbije stiže u Španiju

RTS pre 23 minuta
'Ovo je borba Davida protiv Golijata': Francuska i Španija u obruču šumskih požara

'Ovo je borba Davida protiv Golijata': Francuska i Španija u obruču šumskih požara

BBC News pre 13 minuta
Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

N1 Info pre 7 minuta
SVR: Obećanjima o "divnoj budućnosti" EU podstiče Jerevan na antiruske korake

SVR: Obećanjima o "divnoj budućnosti" EU podstiče Jerevan na antiruske korake

Sputnik pre 12 minuta