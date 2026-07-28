Nastavak skupštinske rasprave o nepoverenju Vladi Srbije

Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavljaju raspravu o Predlog za glasanje o nepoverenju vladi,nepoverenju Vladi Srbiji, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije..

Sednica parlamenta ima jednu tačku dnevnog reda - Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi. Tokom jučerašnje sednice, ovlašćeni predlagač, šef poslaničke grupe "NPS-NLS" Miroslav Aleksić, obrazlagao je skoro četiri sata predlog za glasanje o nepoverenju Vladi koji je podnela opozicija. Naveo je da opozicija nepoverenje traži za vladu Đura Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsednika Aleksandra Vučića da raspiše izbore. Posle toga je premijer Đuro