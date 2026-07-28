Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana

RTS pre 38 minuta
Olivera Katarina sahranjena u Aleji zaslužnih građana

Komemoracija povodom smrti glumice i pevačice Olivere Katarine održana je u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca, a potom je sahranjena u Aleji zaslužnih građana.

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je da je njen odlazak simbolično označio kraj jedne velike epohe srpske kulture. Selaković je rekao da je Olivera Katarina bila jedna od poslednjih istinskih veličina srpske, jugoslovenske, evropske i svetske umetnosti i dodao da njen umetnički opus ostaje trajna vrednost nacionalne kulture. Podsetio je da je svetsku slavu stekla ulogom Lenče u filmu „Skupljači perja“ Aleksandra Petrovića iz 1967. godine, kao i da je za
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