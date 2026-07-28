Rusija objavila snimak: Pogođeni brodovi u luci Nikolajev; Zelenski danas kod Trampa

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Sa više od 390 bespilotnih letelica napadnuta je Moskovska oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će danas imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Moskva objavila snimak napada na brodove Ruska vojska je uništila dva broda za suvi teret u luci Nikolajev koristeći dronove na mlazni pogon "geran-4 siker". Ministarstvo odbrane objavilo je snimak napada. (Izvestija) Opširnije Kraće Osam osoba povređeno u udaru na fabriku u Belgorodskoj oblasti U napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka, Šebekinski okrug u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je osam civila, saopštila je regionalna operativna grupa.