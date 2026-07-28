Stotine dronova napalo Moskovsku oblast; Si-En-En: Tramp danas u Beloj kući sa Zelenskim

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Kremlj je demantovao navode o mogućem primirju sa Kijevom koje bi se odnosilo na vazdušne napade, ocenjujući da su takve informacije za sada samo medijske spekulacije. Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se danas u Vašingtonu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, a glavna tema razgovora biće rat u Ukrajini, preneo je Si-En-En, pozivajući se na izvor iz Bele kuće.

Sobjanjin: Uništena većina dronova koa je letela ka Moskvi Više od 390 bespilotnih letelica letelo je ka Moskovskoj oblasti između 20:30 časova 7. jula i 6:30 časova ujutru 28. jula, izvestio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. "Od 20:30 do 6:30 ujutru, više od 390 dronova je letelo u pravcu Moskovske oblasti", napisao je na Maks mesindžeru. Sobjanjin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna