Stotine dronova napalo Moskovsku oblast; Zelenski potvrdio: Sastaću se s Trampom

RTS pre 18 minuta
Stotine dronova napalo Moskovsku oblast; Zelenski potvrdio: Sastaću se s Trampom

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Više od 390 bespilotnih napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je doputovao u Sjedinjene Države i potvrdio da će danas imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Moskva: Napadnute ukrajinske luke i morski brodovi Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je navedeno, borbeni dronovi pogodili su teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u severozapadnom delu Crnog mora, prenosi RIA Novosti. Ministarstvo navodi da je vojska pogodila i brod za dizanje u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dva ključna sastanka u Beloj kući: Tramp danas razgovara sa Zelenskim i Netanjahuom

Dva ključna sastanka u Beloj kući: Tramp danas razgovara sa Zelenskim i Netanjahuom

NIN pre 3 minuta
Sobjanjin: Moskovsku oblast tokom noći napalo više od 390 dronova

Sobjanjin: Moskovsku oblast tokom noći napalo više od 390 dronova

Insajder pre 1 sat
Zelenski otkrio šta su prioriteti za Ukrajinu: Oglasio se odmah po sletanju u Ameriku, sledi sastanak sa Trampom (video)

Zelenski otkrio šta su prioriteti za Ukrajinu: Oglasio se odmah po sletanju u Ameriku, sledi sastanak sa Trampom (video)

Kurir pre 33 minuta
Zelenski otkrio prioritet Ukrajine tokom današnjeg razgovora sa Trampom

Zelenski otkrio prioritet Ukrajine tokom današnjeg razgovora sa Trampom

Politika pre 58 minuta
Zelenski stigao u SAD: Sastaje se sa Trampom

Zelenski stigao u SAD: Sastaje se sa Trampom

Večernje novosti pre 33 minuta
"Vreme je da se rat okonča" Tramp se sastaje sa Zelenskim: Ovo će biti glavna tema razgovora

"Vreme je da se rat okonča" Tramp se sastaje sa Zelenskim: Ovo će biti glavna tema razgovora

Blic pre 2 sata
Uživo: Rat u Ukrajini, Moskovsku oblast tokom noći napalo više od 390 dronova

Uživo: Rat u Ukrajini, Moskovsku oblast tokom noći napalo više od 390 dronova

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaDanskaKijevDronDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope

BBC News pre 18 minuta
Požari bukte u Francuskoj, Španiji, Turskoj: Šumski požar kod Antalije gase i avioni

Požari bukte u Francuskoj, Španiji, Turskoj: Šumski požar kod Antalije gase i avioni

RTV pre 3 minuta
(Video) Buknuo požar u metrou u Barseloni! Skoro 140 povređenih: Ljudi u panici razvaljivali vrata i bežali kroz mračan tunel…

(Video) Buknuo požar u metrou u Barseloni! Skoro 140 povređenih: Ljudi u panici razvaljivali vrata i bežali kroz mračan tunel

Blic pre 18 minuta
Bitka za "grčke Karibe": Lokalna zajednica protiv izgradnje luksuznog rizorta u najlepšem delu Sitonije

Bitka za "grčke Karibe": Lokalna zajednica protiv izgradnje luksuznog rizorta u najlepšem delu Sitonije

Euronews pre 3 minuta
Požar u metrou u Barseloni: Povređeno najmanje 137 ljudi, putnici bežali kroz tunel

Požar u metrou u Barseloni: Povređeno najmanje 137 ljudi, putnici bežali kroz tunel

NIN pre 13 minuta