Stotine dronova napalo Moskovsku oblast; Zelenski potvrdio: Sastaću se s Trampom

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Više od 390 bespilotnih napalo je Moskovsku oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je doputovao u Sjedinjene Države i potvrdio da će danas imati sastanak sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom.

Moskva: Napadnute ukrajinske luke i morski brodovi Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je navedeno, borbeni dronovi pogodili su teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u severozapadnom delu Crnog mora, prenosi RIA Novosti. Ministarstvo navodi da je vojska pogodila i brod za dizanje u