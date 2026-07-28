"Super puma" odletela za Španiju, u pomoć krenuli i srpski vatrogasci

RTS pre 4 sati
"Super puma" odletela za Španiju, u pomoć krenuli i srpski vatrogasci

Helikopter "super puma“ i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima-spasiocima iz Srbije otišli su put Španije, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji. Srpski tim biće angažovan u okolini Madrida.

Iz baze Helikopterske jedinice MUP-a na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla“ put Španije krenuli su helikopter "super puma" i zemaljska jedinica od 40 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila, a ispratio ih je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U srpskoj ekipi nalazi se 37 vatrogasaca-spasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku, kao i pet članova Helikopterske jedinice sa jednim oficirom za vezu. Srpska letelica će po dolasku odmah biti uključena u
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