Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa – šta se krije u izveštajima

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei odbacio je navode o mogućem prekidu vatre i pregovorima sa SAD, poručivši da Iran neće dozvoliti Vašingtonu da određuje tok rata. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da SAD trenutno ne odobravaju izraelske napade na iranska energetska postrojenja. Prema medijskim navodima, izraelski premijer Benjamin Netanjahu će na današnjem sastanku u Beloj kući predstaviti Donaldu Trampu nove obaveštajne podatke o iranskom nuklearnom programu.

18:38 Huti: Spremni smo da proširimo obim sukoba sa Saudijskom Arabijom Član Političkog biroa jemenskih Huta Dajfala al Šami izjavio je da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj, kako je naveo, okončanje blokade Jemena. Al Šami je u intervjuu za televiziju Al Majadin optužio Saudijsku Arabiju da pokušava da izbegne odgovornost za, kako je rekao, posledice višegodišnje blokade Jemena. On