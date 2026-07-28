Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, ima šanse za dogovor; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promenila

RTS pre 12 minuta
Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, ima šanse za dogovor; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promenila

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su razgovori Vašingtona i Teherana "dobri" i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Iran, s druge strane, poručuje da se situacija u Ormuskom moreuzu nije promenila.

07:11 Iran pogubio dvojicu osuđenih za ubistvo četvorice policajaca Iran je pogubio Abolfazla Sepahija Badžanija i Amirhoseina Safarija Hoseinabadija, osuđene za učešće u ubistvu četvorice policajaca tokom nereda na trgu Šahid Alihani u Isfahanu u januaru prošle godine, prenela je agencija Tasnim. Prema navodima iranskih vlasti, tokom nereda grupa naoružanih demonstranata napadala je policiju, palila javnu imovinu i blokirala saobraćajnice. U incidentu su poginula
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