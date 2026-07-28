Tramp i Netanjahu razgovarali u Beloj kući o Iranu - sastanak ocenjen kao pozitivan i produktivan

Predsednik SAD Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarali su u Beloj kući o situaciji na Bliskom istoku, pre svega o Iranu i bezbednosti regiona. Bela kuća je sastanak ocenila kao "pozitivan i produktivan", dok je Netanjahu naveo da je to bio jedan od najboljih razgovora koje su dvojica lidera ikada imala.

28. 07. 2026. 23:48 Huti tvrde da su napali saudijski naftni tanker u Crvenom moru Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je ispalila balističke rakete na saudijski naftni tanker u Crvenom moru. Vojni portparol Huta Jahja Sare rekao je da je tanker prekršio blokadu, ignorisao upozorenja i da je zbog toga bio primoran da promeni kurs. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) odvojeno je saopštila da je kapetan jednog tankera prijavio da