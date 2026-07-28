Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

Rat u Ukrajini – 1616. dan. Sa više od 390 bespilotnih letelica napadnuta je Moskovska oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa završen je u Beloj kući.

Jedna od tema u Vašingtonu – proizvodnja presretača za sisteme "patriot" Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot. Zelenski.je na mreži X naveo da je sa Trampom razgovarao i o drugim idejama koje bi mogle da doprinesu jačanju odbrane Ukrajine, ali i o intenziviranju diplomatskog procesa. "Naši