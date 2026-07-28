U sredu bez struje više naselja

Ogranak Elektrodistribucija Novi Pazar izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom.

Kako je saopšteno, zbog planiranih radova, u sredu, 29. jula, u periodu od 9 do 15 časova, bez električne energije biće korisnici na području više naselja. Prekid u snabdevanju odnosiće se na sela Trnava, Rajetiće, Kašalj, Bare, Vojkoviće, Osoje, Cvijetnje, Leča, Babrež, Lukare, Kožlje, Kominje, Kruševo, Bajevice, Žunjeviće, Grubetiće i Belansku, kao i na korisnike u ulicama R. Boškovića, R. Ackovića i N. Fronta, te naseljima Jošanica i Rasadnik. Iz