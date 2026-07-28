BLISKOISTOČNI SUKOB: Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa – šta se krije u izveštajima

RTV pre 8 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tajni obaveštajni podaci o Iranu na stolu Netanjahua i Trampa – šta se krije u izveštajima

VAŠINGTON, TEHERAN - Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei odbacio je navode o mogućem prekidu vatre i pregovorima sa SAD, poručivši da Iran neće dozvoliti Vašingtonu da određuje tok rata. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da SAD trenutno ne odobravaju izraelske napade na iranska energetska postrojenja. Prema medijskim navodima, izraelski premijer Benjamin Netanjahu će na današnjem sastanku u Beloj kući predstaviti Donaldu Trampu nove obaveštajne podatke o iranskom

- Netanjahu: Sastanak sa Trampom jedan od najboljih koje smo ikada imali Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ocenio je da je njegov sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom bio jedan od najboljih razgovora koje su dvojica lidera ikada imala. Netanjahu je, uoči odlaska na komemorativni skup povodom smrti američkog senatora Lindzija Grema, rekao da je susret protekao u atmosferi "pune saradnje, međusobne podrške i razumevanja". "Razgovarali smo o zajedničkom
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