Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju, ispratio ih Dačić

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Daćić ispratio je danas sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beograd helikopter "super puma" i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima-spasiocima iz Srbije koji su krenuli u Španiju, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji.

Iz baze Helikopterske jedinice MUP-a na beogradskom aerodromu u Španiju odlazi 16 vatrogasnih vozila sa oko 40 vatrogascem, od kojih 37 vatrogasaca-sapasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku i pet članova helihopterske jedinice sa jednim oficirom za vezu. Dačić je podsetio da se Španija suočava sa jednom od najtežih sezona kada je reč šumskim požarima i da je njihova vlada 24. jula proglasila nacionalnu vanrednu situaciju, a da su 25. jula zatražili