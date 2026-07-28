Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju, ispratio ih Dačić

RTV pre 35 minuta  |  Tanjug
Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju, ispratio ih Dačić

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Daćić ispratio je danas sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beograd helikopter "super puma" i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima-spasiocima iz Srbije koji su krenuli u Španiju, kako bi pomogli u gašenju šumskih požara koji danima bukte u toj zemlji.

Iz baze Helikopterske jedinice MUP-a na beogradskom aerodromu u Španiju odlazi 16 vatrogasnih vozila sa oko 40 vatrogascem, od kojih 37 vatrogasaca-sapasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku i pet članova helihopterske jedinice sa jednim oficirom za vezu. Dačić je podsetio da se Španija suočava sa jednom od najtežih sezona kada je reč šumskim požarima i da je njihova vlada 24. jula proglasila nacionalnu vanrednu situaciju, a da su 25. jula zatražili
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srpski spasilački tim kreće u Španiju: Helikopter MUP-a i vatrogasci u akciji

Srpski spasilački tim kreće u Španiju: Helikopter MUP-a i vatrogasci u akciji

IndeksOnline pre 44 minuta
(Foto, video) Srpska "super puma" krenula u misiju! Helikopter MUP-a Srbije i kamioni sa vatrogascima otputovali u Španiju…

(Foto, video) Srpska "super puma" krenula u misiju! Helikopter MUP-a Srbije i kamioni sa vatrogascima otputovali u Španiju, koja se bori sa katastrofalnim požarima

Blic pre 20 minuta
"Super Puma" i vatrogasci iz Srbije kreću u Španiju: Dačić ih ispraća u borbu sa požarima

"Super Puma" i vatrogasci iz Srbije kreću u Španiju: Dačić ih ispraća u borbu sa požarima

Euronews pre 55 minuta
Helikopter i kamioni sa vatrogascima krenuli za Španiju, ispratio ih Dačić

Helikopter i kamioni sa vatrogascima krenuli za Španiju, ispratio ih Dačić

Sputnik pre 20 minuta
"Super puma" odletela za Španiju, u pomoć krenuli i srpski vatrogasci

"Super puma" odletela za Španiju, u pomoć krenuli i srpski vatrogasci

RTS pre 20 minuta
Srbija šalje "super pumu" i vatrogasce u pomoć Španiji: Helikopter odmah ide na najkritičnije tačke

Srbija šalje "super pumu" i vatrogasce u pomoć Španiji: Helikopter odmah ide na najkritičnije tačke

Insajder pre 1 sat
Šumski požar kod Antalije, u Francuskoj nova žarišta

Šumski požar kod Antalije, u Francuskoj nova žarišta

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaMadridGrčkaNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromMinistar unutrašnjih poslovaMUPItalijaPortugalAirbushelikopterTurskaTeslapožarŠpanija

Svet, najnovije vesti »

UN: Više od 1.300 incidenata povezanih sa doseljenicima na Zapadnoj obali, najmanje 10 ubijenih

UN: Više od 1.300 incidenata povezanih sa doseljenicima na Zapadnoj obali, najmanje 10 ubijenih

Insajder pre 9 minuta
Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Beta pre 40 minuta
NATO-u: Svi znaju istorijsko nasleđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji

NATO-u: Svi znaju istorijsko nasleđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji

RTV pre 50 minuta
Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju, ispratio ih Dačić

Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju, ispratio ih Dačić

RTV pre 35 minuta
Srpski spasilački tim kreće u Španiju: Helikopter MUP-a i vatrogasci u akciji

Srpski spasilački tim kreće u Španiju: Helikopter MUP-a i vatrogasci u akciji

IndeksOnline pre 44 minuta