Jevtić: Brojnost Srba na slavi u Prizrenu odgovor na Gazimestan i zastrašivanje Prištine

RTV pre 43 minuta  |  Tanjug
Jevtić: Brojnost Srba na slavi u Prizrenu odgovor na Gazimestan i zastrašivanje Prištine

BEOGRAD - Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas, povodom nedavne akcije pretresa vernika na slavi manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, da je cilj aktuelnog režima u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem da se Srbi zastraše i odustanu od ostanka na prostoru KiM, kao i da vernici odustanu da posećuju KiM i srpske svetinje.

Jevtić je rekao da se ono što se dogodilo u nedelju u Prizrenu može da podeli na dva segmenta, a da se prvi tiče nastavka onoga što se videlo na Gazimestanu za Vidovdan, a to je represija tzv. kosovske policije nad vernicima koji su došli na slavu manastira Svetih Arhangela. ''Sa druge strane, mirnoća i volja svih tih ljudi koji su dali vrlo jasan odgovor na sve ono što je policija Kosova radila tog dana pretresajući ljude, pa čak i kolica sa bebama'', rekao je
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