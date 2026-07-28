Jevtić: Brojnost Srba na slavi u Prizrenu odgovor na Gazimestan i zastrašivanje Prištine

BEOGRAD - Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas, povodom nedavne akcije pretresa vernika na slavi manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, da je cilj aktuelnog režima u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem da se Srbi zastraše i odustanu od ostanka na prostoru KiM, kao i da vernici odustanu da posećuju KiM i srpske svetinje.

Jevtić je rekao da se ono što se dogodilo u nedelju u Prizrenu može da podeli na dva segmenta, a da se prvi tiče nastavka onoga što se videlo na Gazimestanu za Vidovdan, a to je represija tzv. kosovske policije nad vernicima koji su došli na slavu manastira Svetih Arhangela. ''Sa druge strane, mirnoća i volja svih tih ljudi koji su dali vrlo jasan odgovor na sve ono što je policija Kosova radila tog dana pretresajući ljude, pa čak i kolica sa bebama'', rekao je