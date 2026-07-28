Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o nepoverenju Vladi Srbije

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o nepoverenju Vladi Srbije

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanrednu sednicu parlamenta, čija je jedina tačka Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika opozicije. Nastavak sednice je zakazan za 10 sati.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka, Zeleno-levog
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