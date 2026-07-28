Prvi svetski rat počeo je napadom na Srbiju 28. jula 1914.

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Prvi svetski rat počeo je napadom na Srbiju 28. jula 1914.

NOVI SAD - Prvi svetski rat počeo je 28. jula 1914. napadom Austrougarske na Srbiju. Zvanični Beč, koji je u dužem periodu prethodno tražio izgovor za napad na Srbiju, iskoristio je priliku koja se ukazala pogibijom nadvojvode Franca Ferdinanda, prestolonaslednika Dvojne monarhije, i vojvotkinje Sofije njegove supruge, mesec dana ranije 28. juna, na Vidovdan, u Sarajevu.

Atentat koji su izvršili mladobosanci odnosno Gavrilo Princip, poslužio je otuda kao izgovor. Srbiji je objava rata dostavljena otvorenim telegramom. Prethodno, 25. jula, pošto je postalo jasno da se napad očekuje, iz Beograda, prestonice koja se tada nalazila na samoj granici, centralna državna tela Kraljevine Srbije izmeštena su dublje u unutrašnjost zemlje, vlada i skupština u Niš a vrhovna vojna komanda u Kragujevac. Nikola Pašić, predsedavajući Saveta
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