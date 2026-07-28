UKRAJINSKA KRIZA: Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1616. dan. Sa više od 390 bespilotnih letelica napadnuta je Moskovska oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa završen je u Beloj kući.

- Završen sastanak Zelenskog i Trampa, Netanjahu stigao u Belu kuću Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa završen je u Beloj kući. Kako navodi Ukrinform, među temama o kojima su Tramp i Zelenski, prema očekivanjima, razgovarali bile su razvoj saradnje u oblasti odbrane, uključujući dalje korake ka zaključivanju sporazuma o saradnji SAD i Ukrajine u oblasti bespilotnih letelica, kao i jačanje