UKRAJINSKA KRIZA: Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1616. dan. Sa više od 390 bespilotnih letelica napadnuta je Moskovska oblast, u Čehovu je pogođena stambena zgrada. U udaru drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 19 ljudi. Rusija je izvestila da je nastavila napade na ukrajinske luke i morske brodove. Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa završen je u Beloj kući.

- Završen sastanak Zelenskog i Trampa, Netanjahu stigao u Belu kuću Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa završen je u Beloj kući. Kako navodi Ukrinform, među temama o kojima su Tramp i Zelenski, prema očekivanjima, razgovarali bile su razvoj saradnje u oblasti odbrane, uključujući dalje korake ka zaključivanju sporazuma o saradnji SAD i Ukrajine u oblasti bespilotnih letelica, kao i jačanje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vašington odaje poštu Trampovom savezniku senatoru Grejemu, prisustvuju Zelenski i Netanjahu

Vašington odaje poštu Trampovom savezniku senatoru Grejemu, prisustvuju Zelenski i Netanjahu

Pravo u centar pre 37 minuta
Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

Završen sastanak Zelenskog i Trampa; Moskva objavila snimak napada na brodove

RTS pre 27 minuta
Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

Amerika umorna od Ukrajine: Vreme je da se sukob okonča

Večernje novosti pre 27 minuta
Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

Zelenski i Tramp razgovarali o proizvodnji presretača za sisteme Patriot

RTV pre 1 sat
UŽIVO: Rat u Ukrajini U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, petoro ranjeno

UŽIVO: Rat u Ukrajini U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, petoro ranjeno

Euronews pre 2 sata
Ruska vojska izvela udare na lučku infrastrukturu Ukrajine: Pogođeni rezervoari goriva

Ruska vojska izvela udare na lučku infrastrukturu Ukrajine: Pogođeni rezervoari goriva

Večernje novosti pre 1 sat
Izveštaj sa fronta: Novi uspeh ruskih snaga – Ukrajinska vojska izbačena iz još jednog naselja u DNR, oboreno 840 dronova

Izveštaj sa fronta: Novi uspeh ruskih snaga – Ukrajinska vojska izbačena iz još jednog naselja u DNR, oboreno 840 dronova

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonBela kućaRusijaDanskaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Zelenski ocenio sastanak sa Trampom u Vašingtonu kao odličan

Danas pre 32 minuta
Ankete: Rast popularnosti britanskih laburista od kako je Bernam premijer

Ankete: Rast popularnosti britanskih laburista od kako je Bernam premijer

Danas pre 1 sat
UŽIVO KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Mirovne snage UN pronašle eksploziv od amonijum-nitrata u južnom Libanu

UŽIVO KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Mirovne snage UN pronašle eksploziv od amonijum-nitrata u južnom Libanu

Euronews pre 2 minuta
Bes u Moskvi zbog odluke Podgorice; "Neprijateljski potez - imamo pravo na odgovor"

Bes u Moskvi zbog odluke Podgorice; "Neprijateljski potez - imamo pravo na odgovor"

B92 pre 2 minuta
Krvava zavera razbijena! Saboteri ciljali zgradu vlade u Iraku, uhapšeni za napad sa "lažnom zastavom"!

Krvava zavera razbijena! Saboteri ciljali zgradu vlade u Iraku, uhapšeni za napad sa "lažnom zastavom"!

Večernje novosti pre 2 minuta